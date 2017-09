104 milyon dolar bütçeyle çekilen aksiyon komedi filmi Kingsman: The Golden Circle ilk haftasında beklentilerin biraz gerisinde kaldı. İlk film ilk hafta sonunda ABD’de 36 milyon dolar kazandırırken daha fazla salonda vizyona giren ikinci film açılış hasılatını sadece üç milyon dolar artırdı, yani 39 milyon dolar kazandırdı. Filmin toplam hasılatı şimdilik 97 milyon dolar. Bütçesini birkaç güne çıkarıp kâra girer. Warner Bros.’un korku filmi It‘in hasılatıysa kısa sürede 478 milyon dolara ulaştı. Filmin bütçesi sadece 35 milyon dolar. It en çok kazandıran R reytingli film oldu. Stephen King’in de en çok izlenen filmi oldu. Daha önce bu unvan The Green Mile filmine aitti.

Gelelim diğer şanssız filmlere. Jake Gyllenhaal’lı Stronger filmi 1.6 milyon dolar hasılatla kötü battı. Aronofsky’nin korku filmi mother! da beklenenleri veremedi. 30 milyon dolar bütçeli film, Jennifer Lawrence’a rağmen ancak 25 milyon dolar kazandırabildi. Reese Witherspoon’lu rom-kom filmi Home Again‘in hasılatıysa 22 milyon dolara ulaştı. Bütçesi 12 milyon dolar. Alicia Vikander’li Tulip Fever bu ayın başında batmıştı. Aradan geçen 25 günde film pek izlenmedi. Bütçesi açıklanmayan filmin hasılatı sadece 6 milyon dolar. Aksiyon filmi American Assassin de beklenenleri veremedi. 33 milyon dolar bütçeli filmin hasılatı 38 milyon dolar. Animasyon filmi The LEGO Ninjago Movie’yle bitirelim. Bütçesi açıklanmayan bu animasyon filmin ilk beş gün hasılatı 30 milyon dolar.