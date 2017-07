Sony ile Marvel’ın birlikte kotardıkları Spider-Man: Homecoming geçen hafta hem epey iyi eleştiriler almış, hem de son iki Spider-Man filminden daha iyi bir açılışa imzasını atmıştı. İlk üç gününde 257 milyon dolar kazandıran Homecoming‘in hızı bu hafta kesildi. War for the Planet of the Apes‘in gösterime girdiği cuma günü Örümcek rakibine liderliği kaptırmakla kalmadı, hasılatı % 73 oranında düştü. İlk cumasında ABD’den 50.8 milyon dolar kazanan film ikinci cumasında sadece 13.6 milyon dolar kazanabildi. Yani hızı epey kesildi. Filmin hasılatı hafta sonunda 347 milyon dolara ulaştı. Filmin cumadan cumaya düşüşünün, Marvel’ın 16 filminin en kötü düşüşlerinden bir tanesi olduğunu belirtmek gerek. Genelde Marvel filmlerinin hasılatları ikinci haftada fazla düşmüyor. Sony’nin 6 Spider-Man filminin ise en kötü düşüşü oldu; Raimi’nin çok kötü eleştirilen filmi Spider-Man 3 bile bu denli az hasılat elde etmemişti ikinci haftasında. Toparlar mı? Homecoming kazanmaya devam edecek ama gelecek cuma Dunkirk ve Valerian da yarışa dahil olacağı için bu filmlere de yenilip daha az kazandırabilir.

Gelelim Maymunlar’a. Örümcek’i yerinden deviren War for the Planet of the Apes hafta sonu ABD’den 56 milyon dolar kazandı. 150 milyon dolar bütçeli filmin ilk üç gün hasılatı önceki filmden (Dawn) daha az oldu. Dawn 72 milyon dolar kazandırmıştı. Gene de Fox hasılattan memnun. Filmin hasılatı uluslararası alanı da katarsak 102 milyon dolar oldu. Edgar Wright’ın filmi Baby Driver‘ın hasılatı 87, Wonder Woman‘ın hasılatıysa 764 milyon dolara ulaştı.