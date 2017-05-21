Ridley Scott ve Fox, Alien: Covenant‘ın Prometheus‘tan daha fazla hasılat elde etmesini bekliyorlardı ama film, Guardians of the Galaxy Vol. 2‘nun liderlik koltuğunu kapsa da beklenen hasılatı elde edemedi. 97 milyon dolar bütçeli film, ABD’deki ilk üç gününde 36 milyon dolar kazandı. Prometheus 51 milyon dolar kazandırmıştı. Filmin ABD’deki hasılatı Fox’ı sevindirmedi ama film ABD dışında gösterime girdiği ülkeler sayesinde kâra girebildi. Covenant‘ın toplam hasılatı 118 milyon dolara ulaşmak üzere. Covenant yüksek ihtimalle Prometheus‘un toplam hasılatı olan 403 milyon dolara ulaşamayacak. Fox bunu dert etmezse seri üçüncü filmle devam edebilir. Bekleyelim görelim.

200 milyon dolar bütçeli Guardians‘ın hasılatıysa 732 milyon dolara ulaşarak Disney’i daha da sevindirdi. Warner Bros.’un genç kitleye dönük filmi Everything, Everything‘in ilk üç gün hasılatı 12 milyon dolar. Filmin bütçesi sadece 10 milyon dolar. WB bu filmiyle sevindi ama King Arthur‘a üzülmeye devam ediyor. 175 milyon dolar bütçeli King Arthur‘un hasılatı 9. gününde 93 milyon dolara ulaştı. En azından WB’nin zararı azalıyor. Fox’ın Amy Schumer’a güvenerek çektirdiği Snatched, 42 milyon dolarlık bütçesi halen çıkaramadı. Hasılatı 36 milyon dolar. Son olarak Power Rangers. 100 milyon dolara çektirilen film, Çin’den iyi hasılat elde edemedi. Filmin toplam hasılatı sadece 139 milyon dolar. Yüksek ihtimalle 2. film çekilmeyecek.