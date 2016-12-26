Geçen hafta ABD’de iki büyük bütçeli bilimkurgu filmi Assassin’s Creed ve Passengers vizyona girdi. Basın gösterimlerinden sonra genelde olumsuz eleştiriler alıp yılın kötü filmlerine dahil edilen bu iki film, Rogue One‘ın rüzgarını kesemedi. 200 milyon dolar bütçeli Rogue One liderliğine devam ediyor. Filmin toplam hasılatı 555 milyon dolara ulaştı. Bu hasılata sadece on günde ulaştığını belirtmek gerek. Listenin 2. sırasında Sing adlı animasyon yer alıyor. 75 milyon dolar bütçeli bu animasyon beş günde 93 milyon dolar hasılat elde edip Universal’ı sevindirdi. Sony’nin romantik bilimkurgu filmi Passengers ise Jennifer Lawrence-Chris Pratt’e rağmen fazla hasılat elde etmedi. 110 milyon dolar bütçeli filmin ilk 5 gün hasılatı 30 milyon dolar. Filmin yurt dışı hasılatı henüz açıklanmadı. Yani bu hasılat sadece ABD hasılatı. Passengers yurt dışı sayesinde bütçesini çıkarabilir, bekleyelim görelim. Öte yandan 125 milyon dolar bütçeli Assassin’s Creed‘in hasılatı 36 milyon dolar. Yurt dışı sayesinde bütçesini çıkaramazsa yüksek ihtimalle 2. film çekilmeyecek.