Geçen yıl 7.1 milyarlık hasılatla rekor kıran Disney bu yıl da iddialıydı. Beauty and the Beast‘in iyi bir hasılat elde etmesi bekleniyordu ama bu kadarı değil. 160 milyon dolara mal olan filmin hasılatı 1 milyar dolar sınırına bu hafta ulaşacak gibi görünüyor. Filmin hasılatı 986 milyon dolara ulaştı. 1 milyar dolar sınırına ulaşacağı kesinleşmiş durumda. Film sekiz gün sonra Japonya’da gösterime girip hasılatını daha da artıracak.

Fox’ın animasyonu The Boss Baby‘nin hasılatı 205 milyon dolara ulaştı. İkinci filmle devam edeceği geçen haftalarda kesinleşmişti. Warner Bros.’un Morgan Freeman ve Michael Caine’li yeniden çevrimi Going in Style bu hafta bütçesini çıkaracak gibi görünüyor. 25 milyon dolara mal olan filmin hasılatı 19 milyon dolar. Ghost in the Shell‘in zararıysa her hafta azalıyor. 110 milyon dolarlık filmin hasılatı 130 milyon dolar. Yüksek ihtimalle Paramount filmi devam ettirmeyecek. Aynı şey Power Rangers için de geçerli. 100 milyon dolarlık filmin hasılatı 118 milyon dolar. Bu film de devam etmeyebilir. Halbuki şirket altı film planlamıştı. Sony’nin 58 milyon dolar harcadığı Life filmi 64 milyon dolar kazandırdı.