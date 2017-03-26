Disney 2016’yı rekor bir hasılatla (7 milyar dolardan fazla bir hasılat) kapatmıştı. Öyle görünüyor ki Disney bu yılda da diğer stüdyolara fark atacak. Zira Beauty and the Beast filmi henüz ikinci haftasında 1 milyar dolar sınırına doğru hızla ilerliyor. Film, ABD’den ikinci haftasında 88 milyon dolar kazandı. 160 milyon dolar bütçeli filmin toplam hasılatı 690 milyon dolara ulaştı. 1 milyar sınırına ulaşıp ulaşmayacağını zaman gösterecek. Bu hafta vizyona giren Life iki yıldız oyuncusuna rağmen beklenenleri ABD’de veremeyip Sony’i üzdü. Filmin ABD hasılatı şimdilik 12 milyon dolar. Bütçesiyse 58 milyon dolar. Filmin ABD dışı hasılatı henüz açıklanmadı. Haftanın gişe filmlerinden, 100 milyon dolarlık Power Rangers ilk üç günde 59 milyon dolar hasılat elde etti. Rüzgarı fazla kesilmezse bütçesini çıkaracaktır. İkinci filmi onaylanabilir.

DC dışındaki filmleriyle genelde pek sevinemeyen WB aksiyon-komedi filmi/yeniden çevrimi CHIPs‘le de sevinemedi. 25 milyon dolar bütçeli filmin hasılatı şimdilik 7.6 milyon dolar. Önceki haftalarda vizyona giren Kong: Skull Island‘ın toplam hasılatı 327 milyon dolara ulaşarak WB’nin yüzünü güldürdü. Logan‘ın hasılatıysa 547 milyon dolara ulaştı.