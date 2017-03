Daha önceki boxoffice yazılarımızda belirttiğimiz gibi Disney bu yılın en çok hasılat elde eden stüdyosu. Yılın sonlarına doğru gelirken Doctor Strange‘in hasılatının 653 milyon dolara, Moana adlı animasyonunun hasılatının 282 milyon dolara ve Rogue One‘ın hasılatının 290 milyon dolara ulaşmasıyla Disney’in toplam hasılatı 7 milyar dolar oldu. Bunun bir rekor olduğunu, daha önce hiçbir stüdyonun bu hasılatı elde edemediğini belirtmek lazım. Daha önceki rekor 6 milyar 890 milyon dolar hasılatla Universal’ındı. Universal stüdyosu bu hasılatı 2015’te elde etmişti. Disney’in yüzünü güldüren, yılın en çok hasılat elde eden on film listesine giren filmleri şunlar: Captain America: Civil War, Finding Dory, Zootopia, The Jungle Book, Doctor Strange.

Diğer stüdyolardaysa durum o denli iyi değil. Warner Bros.’un bol yıldızlı filmi Collateral Beauty önce eleştirmenler cephesinde, ardından gişede iki seksen yattı. 36 milyon dolar bütçeli filmin hasılatı Will Smith’e ve diğer yıldız oyunculara rağmen (şimdilik) 12 milyon dolar. Bütçesini çıkarabilirse WB sevinecek gibi görünüyor. Stüdyonun büyük bütçeli filmi Fantastic Beasts‘in 32 günlük hasılatıysa 718 milyon dolar. Harry Potter serisinin en az hasılat elde eden filmi ama hasılatının epey iyi olduğunu belirtmek gerek. Zaten film yılın en çok hasılat elde eden 9. filmi. Gelelim Fox’a. Warren Beatty’nin 25 milyon dolar bütçeli filmi Rules Don’t Apply‘ın hasılatı sadece 3 milyon dolar. Film epey kötü battı. Paramount’ın Office Christmas Party filmiyse bütçesini çıkardı ama fazla kâr elde etmedi. 45 milyon dolar bütçeli filmin hasılatı 51 milyon dolar. Stüdyonun Fences filmi sınırlı gösteriminden 129 bin dolar hasılat elde etti. Film geniş gösterimle 25 aralıkta vizyona girecek. Paramount’ın 85 milyon dolar bütçeli Allied‘ı iki yıldız oyuncusuna rağmen sadece 76 milyon dolar elde etti. 47 milyon dolar bütçeli Arrival‘ın hasılatıysa 135 milyon dolar.

Lionsgate’in Oscar’a ilerleyen filmi La La Land‘se seyircinin ilgisini pek çekememiş gibi görünüyor. 30 milyon dolar bütçeli filmin hasılatı şimdilik 16 milyon dolar. Stüdyonun Hacksaw Ridge filminin hasılatı 102 milyon dolara ulaştı. Weinstein Company’nin durumuysa kötü. Bu yıl vizyona soktuğu Hands of Stone‘un hasılatı sadece 4, Sing Street‘in hasılatı 13,5, Jane Got a Gun‘ın hasılatı sadece 1,5 ve Lion‘ın hasılatı 703 bin dolar. Küçük şirket A24 bol ödüllü Moonlight filmiyle 11 milyon dolar, American Honey filmiyleyse 1,8 milyon dolar hasılat elde etti. Bu yıl ABD’de vizyona girecek son filmlerse şunlar: 21 aralıkta Assassin’s Creed, Passengers, Sing (animasyon) ve Patriots Day; 23 aralıkta Why Him? ve Silence (sınırlı dağıtım); 25 aralıkta Fences (geniş dağıtım); 28 aralıkta 20th Century Fox, Hidden Figures, Live by Night (sınırlı dağıtım).