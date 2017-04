Scarlett Johansson’lı anime uyarlaması Ghost in the Shell filmi beklenenleri veremeyerek Paramount’ı üzdü. 110 milyon dolar bütçeyle çekilen bu bilimkurgu filmi ilk üç gününde ABD’den sadece 19 milyon dolar, ABD dışındansa 40 milyon dolar, toplamda 59 milyon dolar hasılat elde etti. Bütçesini çıkaracaktır ama kâra girmesi zaman alacak gibi görünüyor. Johansson’ın başrole kurulduğu Lucy filminin ABD’deki ilk üç gün hasılatının 43,8 milyon dolar olduğunu hatırlatalım. Bu hafta vizyona giren Jessica Chastain’li The Zookeeper’s Wife toplam hasılatı 3,5 milyon dolar. Film sadece 541 salonda gösterime girdiğini ekleyelim. Haftanın birincisiyse animasyon türündeki The Boss Baby. Bu animasyon, Fox’a toplam 108 milyon dolar kazandırdı.

Eski filmlere bakarsak… 100 milyon dolar bütçeli Power Rangers 2. haftasında da bütçesini çıkaramadı ve hasılatı önceki haftaya göre epey düştü. Filmin toplam hasılatı 97 milyon dolar. Devam filminin çekilme şansı azalıyor. Bilimkurgu filmi Life‘ın hasılatı 50 milyon dolara (bütçesi 58 milyon dolar), korku filmi Get Out‘ın hasılatı 167 milyon dolara (bütçesi sadece 4,5 milyon dolar), Logan‘ın hasılata 585 milyon dolara, Kong: Skull Island‘ın hasılatı 477 milyon dolara ve Beauty and the Beast‘in hasılatı 876 milyon dolara ulaştı. Beauty 1 milyar dolar sınırını zorlayacak gibi görünüyor.