Matt Damon’ın başrolünü üstlendiği, Hollywood-Çin ortak yapımı fantastik-aksiyon filmi The Great Wall‘un boxoffice sayıları açıklandı. 30 Aralık 2016’da Çin’de ve ülkemizde vizyona giren film iki aylık vizyonunda ABD dışında 266 milyon dolar hasılat elde etti. Bunun 171 milyon doları Çin’den geldi. ABD’de de Damon’a rağmen film beklenenlerin altında kaldı. 13 günlük vizyonunda ABD’den sadece 36 milyon dolar hasılat elde edebildi film. Filmin prodüksiyon şirketlerinin beklentisi tabii ki daha fazlaydı. Özellikle ABD’de Damon sayesinde filmin daha da fazla kişiyi sinemaya çekmesi bekleniyordu. Çin’de elde ettiği 171 milyon dolar hasılat da şirketleri sevindirmedi. Zira stüdyolar filmin 320 milyon doların üstünde hasılat elde etmesini bekliyorlardı. Filmin toplam hasılatı 302 milyon dolar. 150 milyon dolar bütçeli filmin zararı 75 milyon dolar. Filmin zarar etmesi, Hollywood-Çin ortaklığını da tehlikeye attı. Hollywood-Çin ortaklığından daha fazla film çıkmayabilir. Eric Handler’a göre filmin ABD’de zarar etmesinin asıl nedeni eleştirilerin çok kötü olması. Film vizyona girdiğinde eleştirmenler filmi başarısız bulmuşlardı.

Gelelim diğer filmlere. Korku-komedi türündeki Get Out 4.5 milyon dolarlık bütçesini katladı. Filmin ilk hafta hasılatı 42 milyon doları geçti. John Wick: Chapter 2‘nun hasılatıysa 127 milyon dolara ulaştı. 20 milyon dolar bütçeli ilk film 88 milyon dolar hasılat elde etmişti. İkinci filmde bütçe arttı (bütçesi açıklanmamış), ama hasılat fazla artmadı. İlk filmden daha da kötü eleştiriler alsa da Fifty Shades Darker bir kez daha “seks satar” dedirtti. 55 milyon dolar bütçeli filmin toplam hasılatı 330 milyon dolar! Fox’ın 40 milyon dolar bütçeli gerilim filmi A Cure for Wellness ise battı. Filmin toplam hasılatı sadece 17 milyon dolar. James McAvoy’lu Split‘in hasılatı 222 milyon dolara ulaştı, bütçesinin sadece 9 milyon dolar olduğunu hatırlatalım. Matthew McConaughey’li Gold 7 milyon dolarla battı. Geçen ay Çin’de gösterime giren Assassin’s Creed‘in hasılatı fazla yükselmedi. Toplam hasılat 231 milyon dolar. En azından az da olsa kâra girebildi.