Karayip Korsanları altı yıllık uzun bir aradan sonra beşinci filmle sinemalara döndü. Açıklanan hasılat uzun araya rağmen izleyicinin ilgisinin diri olduğunu kanıtladı. 230 milyon dolara çekilen film, ABD’de 62 milyon dolar, ABD dışında 208 milyon dolar kazandı -Çin’den 67.8 milyon dolar kazandığını belirtelim-. Toplamda filmin hasılatı kısa sürede 270 milyon dolara ulaştı. Serinin toplam hasılatının 4 milyar doları aştığını da habere ekleyelim. 6. filmin çekilip çekilmeyeceği şimdilik belli değil. ABD hasılatı beklenenden biraz düşük olsa da beşinci film kısa sürede kârını artıracaktır.

Bu hafta ABD’de vizyona giren komedi filmi Baywatch‘ın hasılatı beklenenden düşük geldi. Film ilk haftasında 23.5 milyon dolar hasılat elde etti, ki bütçesi de az değil, 69 milyon dolar. Yapımcı ikinci filmin hazırlıklarına başlandığını açıklamıştı ama hasılat artmazsa devamı iptal edilebilir. Eski filmlerden Guardians of the Galaxy‘nin hasılatı 783 milyon dolara, Alien: Covenant‘ın hasılatı 143 milyon dolara, gişede batan King Arthur‘un hasılatıysa 119 milyona dolara ulaştı. King Arthur‘un zararı 55 milyon dolara düştü, geçen haftalarda zarar daha yüksekti. Warner’ın diğer filmi Everything, Everything‘in hasılatıysa 21 milyon dolar, Snatched‘ın hasılatı 47 milyon dolar -filmin kârı sadece 5 milyon dolar-.