Hollywood’un en büyük stüdyolarından Warner Bros. büyük umutlarla, 6 yıllık bir hazırlığın ardından gösterime çıkardığı King Arthur‘la bir kez daha gişede çuvalladı, Disney ise Guardians of the Galaxy Vol. 2 filmiyle bu haftanın da liderliğini bırakmadı. Resmi rakamla 175, resmi olmayan rakamla 200 milyon dolar bütçeli King Arthur‘un ilk üç gün hasılatı ABD’de sadece 14, ABD dışında 29, toplamda 43 milyon dolar oldu. Film iki aylık vizyon sürecinde bütçesini çıkarabilir, ama şimdilik battığını söyleyebiliriz. Guy Ritchie’nin önceki filmi The Man From U.N.C.L.E. da ilk haftalarında izlenmemiş ama ikinci ayında az da olsa kâr edebilmişti. Gerçi U.N.C.L.E.‘ın bütçesi sadece 75 milyon dolardı (hasılatı 109 milyon dolar).

Neredeyse her filmiyle çok kazanan Disney’in Guardians of the Galaxy filminin hasılatı 630 milyon dolara ulaştı. Serinin ilk filminin toplam hasılatı 773 milyon dolardı. İkinci film, ilkinden daha fazla hasılat getirecek gibi görünüyor. Bu haftanın filmlerinden 42 milyon dolar bütçeli Snatched 17 milyon dolar açılışla Fox’ı üzdü. Hızlı ve Öfkeli serisinin 8. filminin hasılatı 1 milyar 193 milyona, Beauty and the Beast‘in hasılatı 1 milyar 206 milyon dolara ulaştı. Emma Watson’ın diğer filmi The Circle 18 milyon dolarlık bütçesini bu hafta çıkardı. Filmin toplam hasılatı 19 milyona ulaşmak üzere. Warner, King Arthur‘la üzüldü ama küçük bütçeli (25 milyon dolar) soygun komedisi Going in Style‘la sevindi. Filmin hasılatı 75 milyon dolara ulaştı. 4,5 milyon dolar bütçeli Get Out‘ın hasılatı 214 milyon dolara ulaşarak Universal’ı sevindirdi. Henüz ABD’de gösterime girmeyen Alien: Covenant‘ın gösterime girdiği ülkelerden toplam kazancı 42 milyon dolar.