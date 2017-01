The Visit‘ten önceki filmleriyle özellikle eleştirmenler cephesinden sürekli olumsuz eleştiriler alan M. Night Shyamalan’ın dibi gören kariyeri The Visit‘le beraber toparlama emareleri göstermişti. ABD’de on gün önce vizyona giren Split‘le Shyamalan’ın kariyerini toparladığını söyleyebiliriz. Zira eleştirmenler de, izleyiciler de bu filmini çok sevdiler. Split on günde uluslararası alanda toplam 101 milyon dolar hasılat elde ederek yönetmenin en çok hasılat elde eden ikinci filmi oldu. Filmin bütçesinin sadece 9 milyon dolar olduğunu belirtelim. Shyamalan 9 milyon dolarlık filmle 101 milyon dolar kazandırdı.

Cuma vizyona giren filmlere bakarsak… Çekimler sırasında filmin merkezindeki köpeğe kötü davranılmasıyla sosyal medyadan bolca eleştiri toplayan A Dog’s Purpose 22 milyon dolarlık bütçesini üç günde çıkardı. Filmin hasılatı 23 milyon dolar. 40 milyon dolar bütçeli Resident Evil: The Final Chapter‘ın hasılatıysa 78 milyon dolara ulaştı. Yeni filmlerden Gold ilk üç günde sadece 3 milyon dolar kazandırabildi. Matthew McConaughey’in son zamanlardaki en kötü başlangıç yapan filmlerinden oldu. Asghar Farhadi’nin son filmi Forushande ise 71 bin dolar hasılat elde etti, ki yabancı bir film için iyi bir hasılat.

Eski filmlere de bir bakalım. Hidden Figures‘ın hasılatı 104 milyona, 125 milyon dolar bütçeli Assassin’s Creed‘in hasılatı 203 milyon dolara, 110 milyon dolar bütçeli Passengers‘ın hasılatı 288 milyon dolara, xXx 3‘ün hasılatı 89 milyona ulaştı. Bu arada xXx 3, 85 milyon dolarlık bütçesini çıkarabildiği için dördüncü filmle devam edebilir. 30 milyon dolarlık La La Land 223 milyon, Sing 463 milyon, Moana 530 milyon, Hacksaw Ridge 163 milyon kazandırdı. Patriots Day, ABD’den aldığı onca övgüye rağmen 45 milyon dolarlık bütçesini çıkaramadı, sadece 32 milyon dolar kazandı. Scorsese’nin Silence‘ı da iyi tanıtılmadığından gişede battı. Filmin hasılatı sadece 6 milyon dolar.