Hızlı ve Öfkeli serisi sekizinci filme ulaşmasına ve 16 yıldır devam etmesine rağmen rekor kırabiliyor. Serinin sekizinci filmi The Fate of the Furious yedinci film gibi 1 milyar sınırını rahatlıkla geçecek gibi görünüyor. 250 milyon dolara çekilen film on günde 908 milyon dolar kazandırdı. Seriden bıkanlar için kötü bir haber. Zira Universal bu muazzam hasılattan sonra seriyi 9. ve 10. filmlerle, ayrıca yan karakterleri (Hobbs ve Shaw) baş karakter haline getiren spin-off filmiyle devam ettirecek. Yani seri bir on yıl daha devam edecektir.

Disney’in Beauty and the Beast‘i izleyici çekmeye devam ediyor. Filmin hasılatı 1 milyar 100 milyon dolara ulaştı. Yaşlı karakterleri merkeze koyan soygun komedisi Going in Style yaşlıların da para kazandırtacağını kanıtladı. 25 milyon dolarlık filmin hasılatı 50 milyon dolar. Sadece 4,5 milyon dolara çekilen korku-komedi filmi Get Out‘ın hasılatıysa 189 milyon dolara ulaştı. Üç gün önce vizyona giren The Promise 90 milyon dolarlık bütçesini çıkaramayacak gibi görünüyor. Filmin hasılatı sadece 4 milyon dolar. Ünlü oyuncularına rağmen İngiliz yapımı aksiyon-komedi filmi Free Fire da beklenenleri veremedi. ABD hasılatı şimdilik 1 milyon dolar. Power Rangers bir aylık vizyon sürecinde sadece 30 milyon dolar kâr etti. Bütçesi 100, hasılatı 130 milyon dolar. 110 milyon dolara çekilen Ghost in the Shell ise 162 milyon dolar kazandırdı. Devam filminin çekilmeyeceğini söylemek mümkün. Logan‘ın hasılatıysa 606 milyon dolara ulaştı.