Boxoffice’le ilgili son yazımda Fox’ın Assassin’s Creed filminin kâr elde edemediğini yazmıştım. Aradan geçen sürede yurt dışı sayesinde kâra girebildi. 125 milyon dolar bütçeli filmin hasılatı 188 milyon dolara ulaştı. 2. filmin çekilmesi için yeterli gözükmüyor. Eski filmlerden devam edeyim. Brad Pitt-Marion Cotillard’lı Allied‘ın hasılatı 104 milyona ulaşarak Paramount’ı az da olsa sevindirdi. Filmin bütçesi 85 milyon dolar. Warner Bros.’un 36 milyon dolar bütçeli filmi Collateral Beauty ise batmaktan kurtuldu, hasılatını yurt dışı sayesinde 69 milyona çıkardı. İlk iki haftasında batan film için iyi bir hasılat. Universal’ın animasyonu Sing‘in hasılatı 405 milyon dolara (bütçesi sadece 75 milyon), Sony’nin Jennifer Lawrence-Chris Pratt’li filmi Passengers‘ın hasılatı 238 milyon dolara (bütçesi 110 milyon dolar) ulaştı.

Gelelim daha yeni filmlere. Martin Scorsese’nin ödül sezonunda adı anılmayan filminin altı günlük (13 ocakta vizyona girdi) ABD hasılatı şimdilik sadece 3 milyon dolar. Yurt dışı hasılatı henüz açıklanmadı. Warner Bros.’un Ben Affleck’li filmi Live by Night da hüsrana uğradı. Bütçesi açıklanmayan filmin altı günlük hasılatı (yurt içi ve dışı dahil) 10 milyon dolar. Sony’nin son Underworld filminin hasılatıysa 73 milyon dolar. 35 milyon dolar bütçeyle çekildiği için kötü değil ama seri yeni filmle devam etmeyebilir. Open Road’un Jamie Foxx’lı aksiyonu Sleepless‘ın ABD hasılatı 11 milyon, Lionsgate’in Mark Wahlberg’li draması Patriots Day‘in hasılatı 19 (bütçesi 45) milyon dolara ulaştı. 30 milyon dolar bütçeli La La Land, Lionsgate’e 135 milyon dolar kazandırdı. 25 milyon dolar bütçeli Hidden Figures ABD’de gösterime girdiğinde Rogue One‘ı birinciliğinden edip iki haftada sadece ABD’de 66 milyon dolar kazandırdı. Rogue One‘ın hasılatıysa 987 milyon dolara ulaştı. Film bir milyar sınırını geçecek gibi görünüyor. Rogue One, Star Wars serisinin ABD’de de, toplamda da (ABD+gösterime girdiği ülkeler) en çok hasılat elde eden 2. filmi oldu. İlk sırada Star Wars 7 var.