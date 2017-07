BOXOFFICE-HAFTANIN EN ÇOK İZLENENİ:

Sony, Sam Raimi’den beri ilk kez Spider-Man konusunda sevinçli. Raimi’nin çok iyi hasılat elde eden üçlemesinden sonraki Spider-Man filmleri kâr etmişse de beklenenleri verememişti. Ama Homecoming aldığı olumlu eleştiriler sayesinde önceki iki filmden daha çok hasılat getirecek. Filmin ilk üç gün hasılatı 257 milyon dolara ulaştı. Böylelikle film, Beauty and the Beast ve Guardians Vol. 2‘dan sonraki en iyi açılışa imzasını atmış oldu.

Gelelim diğer filmlere: 34 milyon dolar bütçeli Baby Driver‘ın hasılatı 70 milyon dolara ulaştı. Orijinal ve R reytingli bir film için epey iyi bir hasılat. Sony de hasılattan memnun olduğu için ikinci filmi çektirmek istiyor. Baby’nin maceraları ilerleyen yıllarda devam edebilir. Baby Driver‘ın Edgar Wright’ın ABD’de en çok hasılat elde eden filmi olduğunu da belirtip Wonder Woman‘a geçelim. 149 milyon dolar bütçeli filmin hasılatı 745 milyon dolara ulaştı. DC evreninin ABD’de en çok hasılat elde eden filmi oldu. Dünyadaysa 668 milyon dolar kazandıran Man of Steel‘i ve 745 milyon dolar hasılatlı Suicide Squad‘ı geçip 2. sıraya yerleşti, ama BvS filmine ulaşamayabilir, gerçi halen yarıştan kopmadığını da belirtmek gerek. Wonder Woman, ABD’deki 368 milyon dolar hasılatla DC’nin ABD’de en çok hasılat elde eden filmi olduğunu da belirteyim (BvS‘nin hasılatı 330 milyon dolar) Transformers‘taysa durum o kadar iyi değil. 217 milyon dolar bütçeli The Last Knight 494 milyon dolarla serinin en az kazandıran filmi oldu. Seri yeni filmlerle devam edecek.

Cars 3‘nin hasılatı 193, gişede batan komedi filmi The House‘ın hasılatı 24 (bütçesi 40), Karayip Korsanları 5‘in hasılatı 734, The Mummy‘nin hasılatı ise 384 milyon dolara ulaştı. Meraklısına: Karayip Korsanları serisi bu hasılattan sonra yüksek ihtimalle devam edecek. Mummy‘nin başlattığı Dark Universe de devam edecek.

YILIN EN ÇOK İZLENENLERİ:

Yılın en çok izlenen filmi halen Beauty and the Beast. Film 1 milyar 260 milyon dolar kazandırdı. Onu Hızlı ve Öfkeli serisinin 8. filmi, 1 milyar 238 milyon dolarla takip ediyor. 3. sırada 857 milyon dolar kazandıran Guardians Vol. 2, 4. sırada 745 milyon dolar kazandıran Wonder Woman, 5. sırada 734 milyon dolar kazandıran Karayip 5 yer alıyor. Listenin diğer 5 filmiyse Logan, Skull Island, The Boss Baby, Transformers, Despicable Me 3.

TAHMİNLER:

Spider-Man‘in önümüzdeki haftalarda da iyi hasılat elde edeceği tahmin ediliyor. Cuma günü vizyona girecek War for the Planet of the Apes‘in de örümceğe rağmen iyi bir açılış yapması bekleniyor. Bu iki filmin Christopher Nolan’ın Dunkirk filminin rüzgarını kesebileceği düşünülüyor. Tahminlere göre Dunkirk 35-40 milyon dolarla açılış yapabilir. Öyle olursa Nolan’ın en düşük açılışlarından bir tanesi olur. Dunkirk‘le aynı gün vizyona girecek Valerian‘ın uluslararası arenadan iyi hasılat elde etmesi bekleniyor ama ABD’de Dunkirk‘ün de gerisinde kalacağı, 20 milyon dolar hasılatla açılış yapacağı tahmin ediliyor. Tahminler doğru çıkacak mı, yoksa analistler yanılıp Dunkirk beklentilerin üstüne mi çıkacak iki hafta sonra göreceğiz.