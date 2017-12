Disney yılın sonlarına doğru gelirken 2017’yi domine etmeye devam ediyor. Yılın en çok kazanan stüdyosu olan Disney, Star Wars: The Last Jedi‘yla sadece üç günde ABD’den 220, ABD dışından 230, toplamda 450 milyon doları kasasına koydu. The Last Jedi‘ın 220m$’lık açılışı tarihe en iyi 2. açılış olarak girdi. En iyi açılış 248m$’la Star Wars: The Force Awakens‘in. The Last Jedi‘ın bütçesinin henüz açıklanmadığını ama sadece üç günde 450m$ kazandırdığından rahatlıkla bir milyar dolar sınırına yetişeceğini, sadece 2017’nin değil, 2018’in de en çok hasılat elde eden filmlerinden olacağını söyleyebiliriz. Disney diğer filmleriyle de kazanmaya devam ediyor. Pixar animasyonu Coco‘nun hasılatı 448m$’a ulaştı -halen 17 Pixar animasyonunun gerisinde, sadece The Good Dinosaur‘ı geçebildi, Cars 3‘yi geçmek üzere-. Marvel filmi Thor: Ragnarok‘un hasılatıysa 841m$ oldu.

Haftanın yenilerinden, Fox’ın animasyonu Ferdinand, The Last Jedi yüzünden beklenenleri veremedi. 111m$ bütçeli animasyonun üç gündeki toplam hasılatı 19m$. DC’nin Justice League‘iyse tarihe en az hasılat elde eden DCEU filmi olarak girdi. Aradan geçen bir ayda film sadece 633m$ kazandırarak Man of Steel‘in bile gerisinde kaldı. Bütçe açıklanmadığından filmin zarar edip etmediğini bilemiyoruz. Julia Roberts’lı Wonder 153m$, Daddy’s Home 2 157m$ (ilk filme ulaşamasa da kötü bir hasılat değil) ve The Disaster Artist 15m$ kazandırdı. Bu çarşamba ABD’de The Greatest Showman ve Jumanji, cumaysa Downsizing, Father Figures ve Pitch Perfect 3 vizyona girecek.