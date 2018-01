Aralık ayının son haftasında yarışa pek çok film dahil olmuştu, lakin bunca film arasında Jumanji: Welcome to the Jungle‘ın bu denli izleneceği tahmin edilememişti. İzleyici yıllar sonra gelen bu devam filmine yoğun bir ilgi gösterdi. Neticede 90m$ bütçeli bu film liderliği The Last Jedi‘dan kapmayı başardı. Filmin hasılatı 519m$’a ulaştı. Devamının çekilmemesi için bir sebep görünmüyor artık. The Last Jedi‘ı geçen diğer filmse korku türündeki Insidious: The Last Key. 10m$ bütçeli filmin hasılatı 49m$. Universal’ın yüzü küçük bütçeli bir filmiyle daha güldü. Gelelim The Last Jedi‘a. Filmin hasılatı 1 milyar 205 milyon dolara ulaştı. 7. film bir milyar daha fazla kazandırmıştı. Analistler bu düşüşün ve olumsuz yorumların sıradaki Star Wars filmi Solo‘yu etkileyebileceğini düşünüyorlar. Bekleyelim görelim.

Yarışa yavaş başlayan The Greatest Showman 4. haftasında hasılatını 150m$’a çıkararak Fox’ı sevindirdi. Bir diğer müzikal film Pitch Perfect 3‘nin hasılatıysa 140m$’a ulaştı. ABD’de de, dünyada da 2. filmin gerisinde kaldı 3. film, ama ilk filmi geçti. 111m$ bütçeli animasyon film Ferdinand‘ın hasılatı 183m$’a, Wonder‘ın hasılatı 218m$’a ulaştı. 68m$ bütçeli Downsizing bütçesini çıkaramayacak gibi görünüyor. Filmin hasılatı sadece 22m$. All the Money in the World de az izlendi, onca reklama rağmen bekleneni veremedi. Hasılatı sadece 27m$. Jessica Chastain’li Molly’s Game 14m$ kazandırdı.