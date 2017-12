Star Wars: The Last Jedi filmi yarışa iyi bir açılışla başlamış olsa da ilk üç günden sonra seyircilerini yitirmeye başladı. The Last Jedi‘ın cumadan cumaya düşüşü % 68.9 oranında. Yani ilk üç günden sonra beklenilenden daha fazla izleyici kaybedildi. Çekilen tüm Star Wars filmlerinin cumadan cumaya düşüşünün % 68’den daha az olduğunu, The Last Jedi‘ın bu açıdan ilk olduğunu belirteyim. Fakat bu olumsuz duruma rağmen filmin hasılatı kötü değil. İlk haftasında toplamda 745m$ kazandırdı. Tabii şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz ki The Last Jedi, 7. film kadar hasılat elde edemeyecek (7. filmin hasılatı 2 milyar 68 milyon $). Gerçi muhtemelen beklentiler daha yüksekti.

Haftanın yenilerinden, 90m$ bütçeli Jumanji ilk üç günde 50m$ kazandırdı, ki buna henüz ABD dışı hasılat daha değil. Pitch Perfect 3 ise 30m$ hasılatla yarışa başladı. 45m$’lık bütçesini yakında çıkarır, lakin 2. film 69m$ hasılatla yarışa başlamıştı, yani 3. film 2.’si kadar ilgi çekmedi. Dört gün önce vizyona giren The Greatest Showman hem bu filmlerin gerisinde kaldı, hem de kötü bir şekilde battı. 84m$ bütçeli bu müzikalin ABD hasılatı şimdilik sadece 13m$. Dokuz gün önce vizyona giren Ferdinand animasyonu da batmış durumda. 111m$ bütçeli filmin hasılatı sadece 34m$. Diğer animasyon Coco ise hasılatını 486m$’a yükseltti, kötü gözükmüyor ama aslında Pixar’ın 16 animasyonundan daha az kazandırdı ABD’de (dünyadaysa Pixar’ın 19 filmi arasında 14.). Bütçesi açıklanmayan The Shape of Water da bekleneni veremedi, izleyicileri salona çekemedi. Filmin hasılatı sadece 7m$. Haftanın yenilerinden komedi filmi Father Figures da az izlenmiş: 3.2m$.

Gelelim Matt Damon‘a. Bu yıl Damon için kötü bir yıl oldu. 2016’da Çin’de, Aralık 2016’da bizde vizyona giren The Great Wall‘u Amerikalılar bu yıl izlemişlerdi. Çin’den iyi hasılat elde eden film, ABD’de çok az hasılat elde etmişti. Gene de Çin ve diğer ülkeler sayesinde fazla olmasa da kâr etmişti. 150m$ bütçeli filmin hasılatı 334m$. Suburbicon ise bu denli şanslı olamamıştı. Bütçesi açıklanmayan bu film ABD’den sadece 5m$ kazandırınca hızla sinemalardan toplatılmıştı. Damon’ın yeni filmi Downsizing de bekleneni veremedi. 68m$ bütçeli filmin hasılatı şimdilik sadece 4.6 milyon dolar. Suburbicon‘dan sonra bu film de battı. 2015 ve 2016’da en çok kazandıran oyunculardan olan Damon 2017’de zarar ettiren oyunculardan oldu.