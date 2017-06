Geçen hafta vizyona giren Wonder Woman bu hafta da liderliği kaptırmadı. 149 milyon dolar bütçeli filmin hasılatı bu hafta 435 milyon dolara ulaştı. Cuma günü vizyona giren The Mummy ise ABD’de beklenenleri veremedi. 125 milyon dolar bütçeli filmin ABD hasılatı 32 milyon dolar. Tom Cruise’a rağmen Amerikalıların ilgisini çekemeyen The Mummy, G. Kore’de 17 milyon dolarla çok iyi bir açılaşa imza attı. Film sadece üç günde vizyona girdiği ülkelerden 141 milyon dolar, ABD’yi de ekleyince toplamda 174 milyon dolar kazandırdı. Sayılara bakıp Cruise’un uluslararası arenada hâlâ izleyici çekebildiğini, ama ABD’de gücünün azaldığını söylemek mümkün. Aktörün Jack Reacher filmleri de beklenenleri verememişti ABD’de.

Diğer filmler: Karayip Korsanları 5‘in hasılatı 528 milyon dolara -diğer dört filmden düşük-; 69 milyon dolar bütçeli Baywatch‘ın hasılatı 86 milyon dolara, 97 milyon dolar bütçeli Alien: Covenant‘ın hasılatı 178 milyon dolara ulaştı. Bu hafta vizyona giren My Cousin Rachel, ABD’den sadece 954 bin dolar kazandırdı.