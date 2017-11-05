17 filme (Black Panther, Avengers: Infinity War ve Avengers 4‘u da dahil edersek 20 filme) ulaşan Marvel evreni izleyicileri salonlara çekmeye devam ediyor. Evrenin yeni filmi Thor: Ragnarok bizden bir hafta sonra ABD’de de gösterime girdi. ABD’deki ilk üç gün hasılatı 121M$. Thor: Ragnarok ilk üç gününde en çok kazandıran 7. Marvel filmi oldu. Spider-Man: Homecoming 117M$ kazandırmıştı. Öte yandan film Çin’de 55M$ hasılatla rekor kırarak Çin’de kasımda vizyona giren filmler içerisinde en çok kazandıran film oldu. Filmin toplam hasılatı 427M$’a ulaştı. Bütçesi 180M$. Thor‘un hasılatıyla birlikte Marvel evreninin hasılatı ABD’de 5, dünyada 13 milyar doları aşarak en çok kazandıran seri oldu. ABD’de 5 milyar dolar kazandıran tek seri şimdilik Marvel evreni.

Haftanın yeni filmlerinden A Bad Moms Christmas ilk filmden daha az kazandırdı ilk üç gününde. Filmin ABD’deki ilk üç gün hasılatı 21, toplam hasılatı 28M$ oldu. İlk film kadar hasılat elde edemeyecek gibi görünüyor. Fakat 28M$’lık bütçesini çıkarmış oldu. Zarar eden Geostorm‘un hasılatıysa 182M$‘a ulaştı. Blade Runner 2049‘ın hasılatı 239M$‘a, henüz ABD dışında gösterime girmeyen Suburbicon‘ın hasılatı 5M$‘a (film battı), It‘in hasılatı 677M$‘a, Jigsaw‘ın hasılatıysa 59M$‘a ulaştı.