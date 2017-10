Tom Cruise en çok kazandıran yıldız oyunculardan. Oyunculardandı demiyorum, zira aktör kötü bir yıl geçirse de ABD dışında halen sevilen birisi. Bu yılın en kötü eleştirilerini alan filmlerinden The Mummy kötü eleştirilere rağmen 407m$ hasılat elde etmişti. Lakin film, ABD’de kötü bir açılış (31m$ -pahalı bir film ve Cruise için düşük) yapmış, vizyonu 80m$ hasılatla tamamlamıştı. Cruise’un yeni filmi American Made bu hafta ABD’de gösterime girdi. Sonuç kötü: İlk üç gün hasılatı sadece 17m$. Bu hasılat, Cruise’un ünlendikten sonra yaptığı filmlerden en kötülerinden. Jack Reacher: Never Go Back bile ilk üç günde daha fazla (22m$) kazandırmıştı. Amerika dışında Cruise halen gücünü koruyup izleyicileri filmlerine çekebiliyor ama aynı şeyi memleketi için söylemek zor. American Made, ABD’de kötü bir hasılat elde etti ama batmadı. Yurt dışı sayesinde kâra girebildi. Bütçesi 50, toplam hasılatı 81m$.

Warner Bros.’un filmi It bu hafta da liderliği kaptırmadı. Filmin toplam hasılatı 553m$’a ulaştı. Kingsman‘in ikincisiyse ABD’de fazla izlenmese de yurt dışı sayesinde kârını arttırdı. 104m$ bütçeli filmin hasılatı 192m$’a ulaştı. Bu haftanın yeni filmlerinden Flatliners ise düşük bütçesini çıkaramayıp battı. 19m$ bütçeli filmin hasılatı 9.8m$. Belki diğer haftalarda bütçesini çıkarır. Aronofsky’nin mother!‘ıysa bu hafta kâra girebildi. 30m$ bütçeli filmin toplam hasılatı 34m$.