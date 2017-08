Bu hafta ABD’de Warner Bros.’un korku filmi Annabelle: Creation, Open Road’un animasyonu The Nut Job 2 ve Lionsgate’in draması The Glass Castle gösterime girdi. Haftanın liderliğini Annabelle 35 milyon dolar hasılatla ele geçirdi. Filmin ABD dışındaki hasılatı 36 milyon dolar. Toplamda ilk haftasında 71 milyon dolar kazandırdı, bütçesinin sadece 15 milyon dolar olduğunu belirtelim. Dunkirk bu hafta ikinci sırada yer aldı. Filmin toplam hasılatı 517 milyon dolara ulaştı. İyi bir hasılat elde etti ama The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Inception ve Interstellar‘ın gerisinde kaldığını belirtmek gerek.

3. sırada 8 milyon dolar hasılatla The Nut Job 2 yer alıyor. Brie Larson’lı The Glass Castle ise ilk üç gününde 4.87 milyon dolar kazandırdı. Sony’nin The Dark Tower‘ı 60 milyon dolarlık bütçesini çıkarmak üzere. Filmin toplam hasılatı 53 milyon dolara ulaştı. The Emoji Movie‘yse 97 milyon dolar hasılatla bütçesini neredeyse ikiye katladı. Son Spider-Man‘in hasılatı 702 milyon dolara ulaştı, ama halen Sam Raimi’nin üçlemesine ulaşamadı. Atomic Blonde da 61 milyon dolar hasılatla bütçesini ikiye katladı. Baby Driver ABD’de 100 milyon dolar hasılat elde edip Edgar Wright’ın 100 milyon dolara ulaşan ilk filmi oldu. Toplam hasılatı 166 milyon dolar (bütçe 34 milyon dolar). Valerian‘ın zararıysa azalıyor. 177.2 milyon dolar bütçeli filmin toplam hasılatı 90 milyon dolara ulaştı. Ama zarar halen büyük.