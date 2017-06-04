DCEU’nun dördüncü filmi Wonder Woman ilk haftasında oldukça iyi bir hasılat elde etti. 149 milyon dolar bütçeli filmin ABD hasılatı 100 milyon dolar. Bu hasılatla yönetmen Patty Jenkins en çok kazandıran kadın yönetmen oldu. Filmin ABD dışındaki hasılatı da iyi. ABD dışından 122 milyon dolar kazanan filmin toplam hasılatı ilk haftasında 223 milyon dolara ulaştı. Bu hafta vizyona giren animasyon filmi Captain Underpants‘in hasılatıysa 24 milyon dolar oldu.

Eski filmlerdeyse durum şöyle: Karayip Korsanları 5‘in hasılatı 501 milyon dolara, 69 milyon dolar bütçeli Baywatch‘ın hasılatı 67 milyon dolara -beklentilerin altında kaldı-, 97 milyon dolar bütçeli Alien: Covenant‘ın hasılatı 173 milyon dolara, Türkiye yapımı Kedi belgeselinin hasılatı ise 2.6 milyon dolara ulaştı. Kedi belgeseli, ABD dağıtımcısı Oscilloscope Pictures’ın en çok kazandıran yapımı oldu. Warner Bros.’un gişede batan filmi King Arthur‘un hasılatıysa 129 milyon dolara ulaştı, zararı 46 milyon dolara düştü.