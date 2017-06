Wonder Woman ikinci haftasında DC’nin ikinci haftasında en az seyirci kaybeden filmi olmuştu. Bu hafta da seyirci sayısında büyük bir düşüş olmadı. 149 milyon dolar bütçeli filmin ABD hasılatı 274, uluslararası hasılatı 297, toplamdaysa 571 milyon dolara ulaştı. Wonder Woman‘ın hasılatının 600 milyon doları aşacağı kesin. ABD’de cuma vizyona giren Cars 3 53 milyon dolarla iyi başladı ama serinin önceki filmi ilk haftasında 66, ilk filmiyse 60 milyon dolar kazandırmıştı. Cars 3‘ün toplam hasılatı 74 milyon dolar. Sony’nin cuma vizyona soktuğu komedisi Rough Night beklenenleri veremedi. 20 milyon dolar bütçeli filmin toplam hasılatı 12 milyon dolar.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 bir buçuk aylık vizyon sürecinden 844 milyon dolar kazandırdı. Karayip Korsanları 5‘in hasılatıysa 630 milyon dolara ulaştı. Çok kötü eleştiriler alan The Mummy, ABD’den 56 milyon dolar kazandırdı, ki Tom Cruise’un ABD’deki en kötü hasılatlarından. Ama uluslararası sayesinde film batmadı. Toplam hasılat 295 milyon dolar. Çin’de cuma vizyona giren Alien: Covenant‘ın Çin’deki hasılatı 29 milyon dolar. Filmin toplam hasılatı 214 milyon dolara ulaştı. Önceki film Prometheus‘tan 200 milyon dolar az kazandırdı Covenant. Dolayısıyla Fox üçüncü filmi çektirmeyebilir.