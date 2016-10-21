Narcos‘un üçüncü sezonunun çekimlerine bu ay başlandı ve başlanır başlanmaz Pedro Pascal’lı aşağıdaki ilk kare yayınlandı. Dolayısıyla Pascal’ı yeni sezonda göreceğimiz de kesinleşti. Aslında gerçeklere bakarsak Pascal’ın hayat verdiği DEA ajanı Javier Pena, Cali Karteli’nin yakalanmasında rol almamıştı. Aynı şeyi diğer ajan Steve Murphy için de söyleyebiliriz. İki ajan da Cali’nin operasyonunda yer almamışlardı. Fakat Narcos’un senaristleri gerçekte olanlara sadık kalmıyorlar. İkinci sezonda gerçekte olan pek çok şeyi öykü gereği değiştirmişlerdi. O yüzden gerçekte Pena operasyonda olmasa da dizide olacak. Peki Murphy’i yeni sezonda görecek miyiz? Henüz aktör Boyd Holbrook’un durumu netleşmedi. Aktör kendisine teklif edilen The Predator‘ın başrolünü üstlenmeyi kabul ederse bir ihtimal diziye dönmeyebilir. Dizinin yapımcısı Eric Newman da geçen yıl bir soruya “Murphy’nin öyküsü ve değişimiyle gurur duyuyorum. Ama bir şeyi gözardı etmemelisiniz: Murphy’nin öyküsü sona erdi mi?” yanıtını vermişti. Bakalım Holbrook diziye dönecek mi?

Öte yandan diziye yeni isimler dahil edildi. Pascal ve Cali rolündeki Damian Alcazar’a şu isimler şu rollerle eşlik edecekler: Cali’yi indirmek isteyen yeni ve ciddi ajan Chris Feisti rolünde Michael Stahl-David; Miguel’in büyük oğlu, amcası ve babası tutuklanınca işi devralan William Rodriguez rolünde Arturo Castro; Kolombiyalı kocası uyuşturucu ticaretine dahil olunca çocukları ve kendisi için endişelenip Amerikan elçiliğinden yardım isteyen Amerikalı Christina rolünde Kerry Bishé. Çekimleri devam eden üçüncü sezonu yüksek ihtimalle Eylül 2017’de izleyeceğiz.