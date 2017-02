Brad Pitt yıllar önce James Gray’in iki projesine dahil olmuştu. İlki bu yıl izleyeceğimiz The Lost City of Z. Aktör bu filmin başrolünü üstlenecekti ama sonra sadece yapımcılıkla yetinmek istedi. Diğer projeyse bir tetikçiyi konu alan The Gray Man. Fakat bu filmden de çekilip rolü Charlize Theron’a (rolün cinsiyeti değiştirildi tabii ki) bıraktı. Bu filmin çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor. Sonunda Pitt, Gray’in bir filminde rol alabilir. Deadline’ın haberine göre Pitt, Gray’in sıradaki filmi olan bilimkurgu türündeki Ad Astra‘nın başrolünde yer almayı düşünüyor. Aktörün bu filmin de yapımcılığını üstlendiğini belirteyim. Bir sorun ortaya çıkmazsa çekimlere mayısta başlanacak.

Pitt bu filmde yer alırsa biraz otistik bir uzay mühendisi olan Roy McBride’ı oynayacak. Film, Roy’un yirmi yıl önce Neptün gezegenine orada hayat olup olmadığını araştırmak amacıyla giden babasını yirmi yıl sonra bulmaya çalışmasına odaklanacak. “Ad astra”nın Latincede “yıldızlara doğru” anlamına geldiğini ekleyelim.