Brad Pitt, Hollywood’un yıllardır devam eden söylentilerinden birini doğruladı ve 1999’da Matrix’i reddettiğini açıkladı. Santa Barbara Film Festivali’nde kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Pitt, rolü benimsemediği için kabul etmediğini söyledi:

“Matrix için gelen teklifleri reddettim. Kırmızı hapı seçtim. İkinci ve üçüncü bölüm için teklif almadım, sadece ilkinden önce ismim geçti. Kabul etmedim.”

“Rol benim olmadı ve dolayısıyla bir pişmanlığım yok. Rolün gerçekten hiç benim olmadığına inanıyorum. Benim değil, başkasınınmış. Keanu mükemmeldi, Laurence mükemmeldi. Belki de tarihe The Matrix’i mahveden insan olarak geçecektim. Hepinize ve kendime bir iyilik yaptım”

“Başrol tekliflerini kabul etmediğim ve sinema tarihine geçen filmleri anlatmaya başlasam iki gün sürer. Bu konuyu açmamak en iyisi”