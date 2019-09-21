Harvey Weinstein’ın Hollywood’da açtığı ağır yara sarılmaya çalışılırken, bu konudaki olaylar da birer birer gün yüzüne çıkıyor. Gwyneth Paltrow, Weinstein’ın kendisini kariyeriyle tehdit ettiğini, bazı filmlerde rol almasını engelleyip, kendi istediği filmlere yönlendirdiği, yüzleştiğinde ise tehditlerine devam edip tacizde bulunduğunu aktarmıştı.

Paltrow, geçen yıl New York Times’a verdiği röportajda, olanları o dönem erkek arkadaşı olan Brad Pitt’e anlattığında hemen harekete geçtiğini, bir galanın çıkışında yakaladığı Weinstein’ı duvara fırlatıp “Bir daha onu rahatsız edersen, seni öldürürüm diye tehdit ettiğini aktardı. Paltrow “Brad o dönem kariyerinin başındaydı ve bu hareket oyunculuğunu bitirebilirdi. Buna rağmen hiç düşünmeden doğru olanı yaptı” sözleriyle Pitt’in aldığı riskleri de anlattı.

Pitt, verdiği son röportajlardan birinde “O zamanlar daha Ozarks’tan yeni çıkmış bir çocuktum ve orada işleri bu şekilde hallederdik” sözleriyle olayı doğruladı.