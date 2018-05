Bu sonbaharda müzikal film A Star Is Born‘da izleyeceğimiz Bradley Cooper sıradaki projesini netleştirmek üzere. Aktör ikinci kez Clint Eastwood‘la çalışabilir. Eastwood’un sıradaki filmi daha önce duyurulmuştu. The Mule adı verilen filmin yönetmenliğinin yanı sıra başrolünü de üstlenecek Eastwood. Variety’nin haberine göre bu film, Eastwood’un rol alacağı son film olabilir. Film 90 yaşındayken uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalanan bir adama, Leo Sharp‘a (Eastwood) odaklanacak. İkinci Dünya Savaşı zamanında savaşıp gazi olan Sharp 90 yaşındayken Meksikalı Sinaloa Karteli için uyuşturucu kuryeliği yapmış, daha sonra yakalanıp hapse atılmıştı. Haberlere göre Cooper’a Sharp’ı yakalayan DEA ajanı rolü teklif edildi. Eastwood’la Cooper daha önce American Sniper filminde çalışmışlardı. The Mule‘un çekimlerine bu yıl başlanacak. Cooper ikinci filmi Bernstein‘ı 2019 sonbaharında çekecek.