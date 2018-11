Yıllar boyunca önemli filmlerde rol alıp usta yönetmenlerle çalışan, daha sonra oyunculuğa ara verip sırayla The Childhood of a Leader ve Vox Lux filmlerini yazıp yöneten Brady Corbet iki filmiyle de olumlu eleştiriler almıştı. Natalie Portman‘ın psikolojik sorunları olan bir şarkıcıyı oynadığı Vox Lux filmini merakla beklerken Corbet sıradaki filmi The Brutalist hakkında konuştu. Daha önce açıklandığı üzere film, Macaristan’da doğan Yahudi bir mimarın iyi bir yaşam için ’47’de ABD’ye göç etmesini, başarısızlık döngüsünü kırmaya çalışmasını konu alacak, mimarın ve diğer karakterlerin hayatlarının 30 yılına odaklanacak.

Corbet, “Film [2. Dünya Savaşı sırasında] kamplardan kurtulmayı, hayatta kalmayı başaran bir karakterle gene kamplardan kurtulabilmiş ama Macaristan sınırındaki bir kampta sıkışıp kalmış eşi hakkında,” demiş. Philadelphia’da İngilizce, Macarca, İtalyanca ve Eskenazi dilinde çekilecek film inşa ettiğin her şeyin kaybının ne demek olduğunu, bu kaybın aklına ve ruhuna etkilerini aktarmaya çalışacakmış. “Savaş sırasında neyin kaybedildiğini düşünmeye başladığımızda genelde kaybettiğimiz yaşamları düşünürüz ama çok nadiren kaybettiğimiz geçim kaynaklarını düşünürüz,” diyor Corbet.

Şu sıralar Avrupa’daki ve ABD’deki mülteci krizleri ve anti-semitizm nedeniyle bu krizlerin geçmişteki kökenine bakılması gerektiğini düşünerek bu projeyi hazırlıyormuş yönetmen. Corbet senaryoyu eşi Mona Fastvold‘la birlikte yazıyor. Senaryo yazımı 6 ay daha sürecek. Sonra çekim aşamasına geçilecek. Vox Lux‘ın yapımcısı bu filmin de yapımcılığını üstlenecek. Film en erken 2020’de vizyona girebilecek. Bakalım başroller kime gidecek.