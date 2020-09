Lars von Trier, Michael Haneke, Noah Baumbach, Olivier Assayas gibi ustalarla çalıştıktan sonra oyunculuğa ara verip The Childhood of a Leader‘la yönetmenliğe geçip olumlu eleştiriler alan Brady Corbet daha sonra Natalie Portman‘lı Vox Lux filmiyle yönetmenliğe dönmüştü. Corbet arayı açmadan üçüncü filmi The Brutalist‘in hazırlıklarına başladı.

Bir mimarın 2. Dünya Savaşı’nın hemen ardından, 1947’de ABD’ye göçmesini, burada otuz yıl boyunca başyapıtını tasarlamasını konu alan dramada birbirinden yetenekli oyuncular rol alacaklar. Filmin kahramanı Laszlo Toth’u Joel Edgerton canlandıracak. Toth’un eşi Erzsebet’e Marion Cotillard hayat verecek. Mark Rylance‘ı mimarın ve eşinin hayatlarını kökten değiştiren zengin ve gizemli müşteri rolünde izleyeceğiz. Filmde Sebastian Stan, Vanessa Kirby, Alessandro Nivola, yönetmenle daha önce de çalışan Stacy Martin ve Raffey Cassidy de rol alacaklar. Corbet çekimlere Ocak 2021’de başlamayı planlıyor.