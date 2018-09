Michael Haneke, Noah Baumbach, Mia Hansen-Love, Olivier Assayas, Lars von Trier, Bertrand Bonello gibi ünlü yönetmenlerin filmlerinde iyi performanslar veren aktör Brady Corbet oyunculuğa ara verip 2014’te ilk filmi The Childhood of a Leader‘ı çekmiş, bu filmiyle Venedik Film Festivali’nden en iyi yönetmen ve en iyi ilk film ödüllerini kazanıp yönetmenlikte de iddialı olduğunu kanıtlamıştı. Bu yıl ikinci filmi Vox Lux‘ı Natalie Portman ve Jude Law‘ın başrollerinde çeken, bu filmiyle Venedik’ten karışık eleştiriler alan yönetmen yeni projesini duyurdu: The Brutalist.

Corbet’in yazıp yöneteceği bu film Macaristan’da doğan Yahudi bir mimarın daha iyi bir yaşam için 1947’de ABD’ye göç etmesini konu alacak. Bu mimar pek çok başarısızlıktan sonra yeni yuvasında bu başarısızlık silsilesini noktalamanın yolunu bulacak, hayatını değiştirmeye başlayacak. Anlaşılacağı üzere Corbet bu kez bir mimarın 20. yy’daki yaşamına odaklanacak. Bu arada filmin adı mimaride malzemeyi doğal haliyle kullanan, kaplama, boyama ve süslemelere yer vermeyen brutalizmden geliyor. Corbet filmin çekim tarihini henüz açıklamadı. Bakalım başrol hangi aktöre gidecek.