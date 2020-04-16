Aldous Huxley’nin bilim-kurgu klasiği Brave New World uyarlaması, NBC’nin dijital platformu peacock’ta yerini alan ilk dizilerden biri olacak.

Demi Moore, Jessica Brown Findlay, Alden Ehrenreich, Harry Lloyd, Joseph Morgan gibi kalburüstü bir kadroyu bir araya getiren yapımcılar, New London ve Savageworld’ü de hayata geçirmek için paraya kıymamışlar gibi görünüyor. (Dizinin Westworld ile aynı binayı set olarak kullanması biraz dikkat çekiyor)

İnsanların zekalarına göre sınıflandırıldığı, monogami, özel yaşam, para, aile ve tarihin olmadığı bir ütopik toplumun aslında ne kadar distopik olduğunu da anlatan Brave New World’ün yayın tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi yok.