Gün içinde parça parça gelen haberler, akşam saatlerinde ayrıntılı bir hal almaya başladı ve Breaking Bad dizisini izleyen ve seven herkesi heyecanlandırdı. Gelişmeleri özetlersek:

Sabah saatlerinde Breaking Bad filminin çekileceği haberleriyle uyandık… Vince Galligan, Breaking Bad filmi hazırladığını duyurdu. Dizinin başrolleri Bryan Cranston ve Aaron Paul’un filmde rol alıp almayacakları, filmin vizyona girip girmeyeceği, dizinin öncesini mi, sonrasını mı işleyeceği bu saatlerde belli değildi. Tek net bilgi filmin süresinin 2 saat olacağıydı.

İlk haberlerden sonra Cranston’ın biraz şaşırdığını anladığımız açıklamalarını okuduk… Bryan Cranston eline henüz bir senaryo gelmediğini ama ne olursa olsun filmde mutlaka yer almak istediğini açıkladı: “Eğer Vince Gilligan bir şekilde devam etmemi isterse, kesinlikle filmde yer alırım. O bir dahi”

Akşam saatlerinde Slashfilm bombayı patlattı. Sitenin özel haberine göre film dizinin finalinden sonra geçip merkeze Jesse’yi koyacak. Aaron Paul başrolü üstlenecek. Çekimlere bu ay başlanacak. Bryan Cranston’ın dönüp dönmeyeceği henüz açıklanmadı.