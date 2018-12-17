Birleşik Krallığı Avrupa Birliği’nden koparmak üzere olan referandumu anlatacak Brexit, tanıtımlarla heyecanı arttırıyor. Benedict Cumberbatch’ten yine iyi bir performans izleyeceğiz gibi görünüyor.

Yönetmen: Doctor Who, Sherlock, Wallander, Black Mirror gibi önemli dizilerin farklı bölümlerini yöneten Toby Haynes…

Başroller: Benedict Cumberbatch, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının tam merkezinde yer alan bir karakteri oynayacak.

Yardımcı Roller: John Heffernan, Rory Kinnear, Liz White, Richard Goulding, Paul Ryan, Oliver Maltman, Nicholas Day ve Lee Boardman, Cumberbatch’e eşlik edecek isimler.

Konu: Brexit oylamasında yaptığı kampanyayla çok etkili olan Dominic Cummings’in öyküsünü izleyeceğiz. Birleşik Krallık tarihinin en önemli referandumlarından birinin kaderinin nasıl değiştiğini, arkasında dönen politik oyunları ayrıntılı bir şekilde izleyeceğiz. Senaryo James Graham tarafından kaleme alındı.

Gösterim: 19 Ocak’ta HBO ve Channel 4’da gösterilecek.