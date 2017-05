2012 yapımı Passion‘dan beri film çekmeyen, açıkladığı projeleri (The Truth and Other Lies, Lights Out) bir türlü hayata geçiremeyen Brian De Palma sonunda altı yıllık suskunluğunu bu yaz Domino filmiyle noktalayacak. De Palma, Kon-Tiki‘nin Norveçli senaristi Petter Skavland’ın kaleme aldığı filmi yönetme teklifini kabul etti, başrolleri Nikolaj Coster-Waldau’yla Christina Hendricks’e teslim etti.

Aksiyon-gerilim türündeki filmin merkezinde Coster-Waldau ve Hendricks’in oynayacağı Danimarkalı polisler yer alacak. Avrupa terör saldırıları altındayken bu iki polis sırt sırta verip bir şüpheliyi yakalamaya çalışacaklar. Bilmedikleri şeyse bu şüphelinin CIA için çalıştığı ve IŞİD’in gizli hücrelerini bulmak için çabaladığıdır. Film, 2018’de vizyona girecek.