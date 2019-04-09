Usta yönetmen Brian De Palma bir yıl önce Danimarkalı yapımcılarla Domino filminde çalışmış ama son açıklamalarına göre bu işbirliği kabustan farksızdı. Ekipten çoğu kişinin parasını alamadığını, filmi istediği gibi kurgulayamadığını dile getiren De Palma bu filmin onun son Danimarka yapımı filmi olduğunu da söylemişti. Bu filmin tanıtımları devam ederken De Palma da yeni projelere yelken açtı. De Palma, İç Savaş döneminde geçen bir dizi hazırlamaya başladı.

Newton 1861 adlı dizi A French Village adlı başka bir diziden uyarlanacak. Fransa’da yayınlanan A French Village büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu dizi 2. Dünya Savaşı zamanında geçerken Amerikan uyarlaması Amerika’nın iç savaşı zamanında Kentucky’de geçecek. Dizinin hazırlıkları devam ediyor. Bu arada De Palma tacizci Harvey Weinstein‘i konu alan Predator adlı bir filmin, Wagner Moura‘lı gerilim filmi Sweet Vengeance‘in de hazırlıklarına devam ediyor. Önce hangi yapımı çekeceği ise belli değil.