Birkaç hafta evvel Brian De Palma hem sıradaki filmi Domino, hem de Predator hakkında konuşmuştu. De Palma finansal sıkıntılara rağmen filmi Domino‘yu gösterime hazır hale getirebildi, ama filmin gösterime girip girmeyeceğini bilmediğini belirtmişti. Bu filmi tamamlayan De Palma, Harvey Weinstein’ın tacizlerini konu alan Predator adlı bir film hazırladığını, filmi 2019’da çekeceğini açıklamıştı. Bugün bu filmden evvel Sweet Vengeance adlı filmi çekeceğini duyurdu.

De Palma, Sweet Vengeance‘in çekim öncesi hazırlıklarına kasımda, çekimlereyse Uruguay’da 2019’un ilk aylarında başlayacak. Oyuncu kadrosu da yakında açıklanacak. De Palma otuz-kırk yıldır gerçek suçlara odaklanan belgeseller izlediğini, bu belgesellerde suçların anlatılış şekliyle çok ilgilendiğini belirtmiş. TV için çekilen bu belgesellerin izinden gidecek yeni filmi. Film suç draması türünde olacak, gerçekte işlenmiş cinayetleri konu alacak. Yönetmen hangi cinayetleri anlatacağını açıklamadı. De Palma bu filmden sonra Predator‘ı çekebilir.