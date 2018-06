70’ler ve 80’lere Scarface, Carrie, Dressed to Kill, Blow Out filmleriyle, 90’laraysa Carlito’s Way ve Mission: Impossible filmleriyle damgasını vurduktan sonra 2000’lerde durulan, son 18 yılda sadece 6 filme imzasını atan Brian De Palma altı yıllık suskunluğunu Nikolaj Coster-Waldau, Guy Pearce, Carice van Houten’lı aksiyon filmi Domino‘yla sona erdirmişti. Post prodüksiyonu devam eden bu filmin vizyon tarihi henüz belirlenmedi. De Palma filmin vizyona girmeyebileceğini belirtmiş. Yönetmen, “Berbat bir deneyimdi. Filmin finansmanı yetersizdi, olması gerekenden çok uzaktaydı bütçe. Yapımcı bize sürekli yalan söyledi, bana bazı şeyler için ödeme yapmadı. Filmin vizyona girip girmeyeceğini bilmiyorum,” demiş.

Gelelim diğer filmine. De Palma, Harvey Weinstein skandalına odaklanan bir korku filmi hazırladığını duyurdu. Yönetmen merkezdeki karaktere Weinstein adını vermeyecek, film Hollywood’ta geçecek (doğal olarak). Filmin çekim tarihi henüz belli değil. Bu arada yönetmenin 18 yılda sadece 6 filme imzasını atmasından da anlaşılacağı üzere yönetmen, Hollywood’un şu anki halinden memnun değil. De Palma, Hollywood’un olumsuz anlamda değiştiğini söylemiş röportajında. De Palma artık “ciddi” filmler yapmanın imkansız olduğunu, bu yüzden kendisini geri çekip daha az film yaptığını belirtmiş. Yönetmene Netflix’le çalışmak isteyip istemediği de sorulmuş. Yönetmen evet demiş ama filmin beyazperdede gösterilmesi şartıyla.