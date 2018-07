haber Brian De Palma, Predator Filminden Önce Sweet Vengeance’i Çekecek Birkaç hafta evvel Brian De Palma hem sıradaki filmi Domino, hem de Predator hakkında konuşmuştu. De Palma finansal sıkıntılara rağmen filmi Domino‘yu gösterime hazır hale getirebildi, ama filmin gösterime...

haber Brian De Palma, Domino Filmiyle Dönecek 2012 yapımı Passion‘dan beri film çekmeyen, açıkladığı projeleri (The Truth and Other Lies, Lights Out) bir türlü hayata geçiremeyen Brian De Palma sonunda altı yıllık suskunluğunu bu yaz Domino...