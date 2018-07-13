Narcos‘un ilk iki sezonunda uyuşturucu karteli Pablo Escobar’a hayat veren, bu diziyle ünlenen aktör Wagner Moura, Brian De Palma‘nın sıradaki filmi Sweet Vengeance‘in başrolünü üstlenecek. THR’nin haberine göre De Palma çekimlere Ocak 2019’da Uruguay’da başlamayı planlıyor. Daha önce açıklandığı üzere film gerçekte yaşanmış iki cinayet vakasından esinlerek kaleme alındı. Bu suç-gerilim filmi bir sorun ortaya çıkmazsa 2020’de vizyona girecek. De Palma’nın tamamladığı terör gerilimi Domino‘nun vizyon tarihiyse henüz belirlenmedi.

Öte yandan aktör Moura şu sıralar ilk filmi Marighella‘nın çekimleriyle meşgul durumda. Haberlere göre bu film Brezilyalı eski milletvekili, şair, gerilla üyesi Carlos Marighella‘nın hayatına odaklanacak. Marighella 1969 yılında dönemin hükümetinin askerlerince öldürülmüştü. THR’nin haberine göre Moura bu filmi nedeniyle Wonder Woman 1984‘daki bir rolü reddetmek durumunda kalmış.