Bridgerton, Netflix’in Bütün Rekorlarını Kırıyor

Netflix'in dönem dizisi, bütün tahminleri ve beklentileri aştı.
yazar: 27 Ocak 2021 198 görüntüleme

Yayınlandığı günden bu yana bir pop kültür fenomenine dönüşen Bridgerton, Netflix’in bütün izlenme rekorlarını geride bırakıyor.

– Dizinin birinci sezonu 82 milyon kişi tarafından izlendi. Dizi ilk olarak Netflix’in beşinci büyük açılışını yapmış oldu.

– 82 milyon rakamı aynı zamanda 76 milyon kişiyle Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi The Witcher’ı da geride bırakmış oldu. 200 milyon aktif üyenin neredeyse yarısı diziyi izlemiş oldu.

– Dizi, daha bu rakamlar ortaya çıkmadan ikinci sezon onayını almıştı. Bridgerton, şu anda 83 ülkede ilk sırada, Japonya dışındaki tüm ülkelerde de ilk 10’da…

– Platform, dizinin başarısını yarattığı etkiyi de anlatan bir videoyla kutladı.

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yazar: bakınız - Oca 26, 2021

yazar: bakınız - Oca 27, 2021

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