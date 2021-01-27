Yayınlandığı günden bu yana bir pop kültür fenomenine dönüşen Bridgerton, Netflix’in bütün izlenme rekorlarını geride bırakıyor.

– Dizinin birinci sezonu 82 milyon kişi tarafından izlendi. Dizi ilk olarak Netflix’in beşinci büyük açılışını yapmış oldu.

– 82 milyon rakamı aynı zamanda 76 milyon kişiyle Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi The Witcher’ı da geride bırakmış oldu. 200 milyon aktif üyenin neredeyse yarısı diziyi izlemiş oldu.

– Dizi, daha bu rakamlar ortaya çıkmadan ikinci sezon onayını almıştı. Bridgerton, şu anda 83 ülkede ilk sırada, Japonya dışındaki tüm ülkelerde de ilk 10’da…

– Platform, dizinin başarısını yarattığı etkiyi de anlatan bir videoyla kutladı.