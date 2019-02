Brie Larson 2016 yılında heyecanla kameranın arkasına geçmiş, ilk filmi Unicorn Store‘u yönetmişti. Samuel L. Jackson‘la birlikte başrollerini üstlendiği bu film Eylül 2017’de Toronto Film Festivali’nde gösterilince epey kötü eleştiriler almış, bu yüzden de filme bir türlü dağıtımcı bulunamamıştı. Filmin üstünden 15 ay geçtikten sonra filmin akıbeti belli oldu. Larson bu uzun sürede dağıtımcı bulamadığından filmini Netflix’e sattı. Netflix, Unicorn Store‘u 5 nisanda yayınlayacak.

Öte yandan Larson-Netflix işbirliği üçüncü filmle devam edecek. Lady Business adı verilen, gerçeklerden uyarlanacak filmin başrolünü ve yapımcılığını Larson üstlenecek. Aktris bu filmin yönetmenliğini de üstlenebilir, ama henüz kararını vermemiş. Film iki kadının iş hayatında ciddiye alınmak için kurgusal bir erkek karakter yaratmalarını konu alıyor. Filmin çekim tarihi henüz duyurulmadı.

Larson bu yıl Charlie Kaufman‘ın Netflix için çekeceği I Am Thinking of Ending Things filminde rol almayı planlıyor. Böylelikle aktrisi kısa zamanda üç Netflix filminde görebileceğiz. Öte yandan Larson martta Captain Marvel‘da, nisanda önce Unicorn Store‘da, ardından Avengers: Endgame‘de, 2020’deyse Michael B. Jordan‘lı Just Mercy filminde karşımıza çıkacak.