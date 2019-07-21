Brightburn, David Yarovesky’nin yönettiği bir süper kahraman filmi. Filmin konusu aslında ilk bakışta uzaydan gelen klasik süper kahraman filmi gibi dursa da pek öyle sayılmaz. Aslında film alışagelmiş süper kahraman bakışımızı tersine çeviriyor, çünkü bu sefer uzaydan gelen süper kahramanımız aslında bir süper kötü.

“Superman kötü olsaydı neler olurdu?” diye merak edenlerin sorularını yanıtlamış… Bu kısa yazıda filmin nasıl olduğuna değineceğiz.

Filmin konusunu ilk duyduğum zaman çok heyecanlanmıştım. Çünkü Superman vb. tarz bir film izlerken eminim ki aklınızdan en az bir kere “Ya Superman kötü olsaydı?” diye geçmiştir… Her ne kadar konu çok güzel olsa da film için aynısı söylenemez ne yazık ki…

Film öncelikle hikayenin işleyiş açısıyla sizi pek kendisine çekmiyor diyebilirim. Üstüne kamera açılarının pek de iyi kullanılmadığı sahneler var. Ana karakter hariç yan rollerdeki karakterlere pek değinilmiyor, sadece kim olduklarını biliyorsunuz. Bu da belli zamanlarda rahatsız edici olabiliyor. Ayrıca herhangi bir karakterin belli zamanlarda verdiği tepki de sizi pek tatmin etmiyor… Hatta konu çok güzel ve ilgi çekici olsa dâhi hikâyenin bile size istediğiniz şeyi veremediği zamanlar oluyor.

Filme biraz düşük bir bütçe verilmiş, evet, ama daha az bütçeyle çekilmiş çok da güzel örnekler gördük beyazperdede. Filmde “olmasa da olurmuş” denebilecek CGI sahneleri var. Oralardan kısıp hikayeye odaklanabilirlerdi. Bana kalırsa film biraz fazla aceleye getirilmiş. Üzerinde biraz daha çalışılarak ortaya çok daha güzel bir film çıkartılabilirdi. Lafı fazla uzatmadan bitiriyorum. Zaten filmimizin sonunda ikinci filme göz kırpıyorlar, geçtiğimiz zamanlarda da devam filminin gelebileceği açıklanmıştı. Ve umarım bu sefer filme biraz zaman tanıyıp çok daha güzel bir eser ortaya çıkarırlar.