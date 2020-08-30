Etkileyici filmi Shoplifters‘la Altın Palmiye’yi kazandıktan sonra sürpriz bir kararla Fransa’ya gidip La verite / The Truth adlı dramayı çeken ama Fransa’daki bu ilk filmiyle gündemde pek kalamayan usta yönetmen Hirokazu Koreeda memleketi Japonya dışında çalışmaya devam edecek gibi görünüyor. Koreeda sıradaki filmi Broker‘ın hazırlıklarına başlamış. Yönetmen bu filmini G. Kore’de CJ Entertainment’in desteğiyle çekecek. Böylelikle Koreeda ilk kez Kore’de bir filme imzasını atmış olacak. 2021’de çekilmesi planlanan filmde Song Kang-ho, Gang Dong-won ve Bae Doo-na‘yla çalışacak.

Film ebeveynlerin bebeklerini gizlice, kimliklerini açıklamak zorunda kalmadan bırakabildikleri küçük bir yeri odağa yerleştirip bu yer üzerinden birkaç kişinin ilişkilerine odaklanacak. Broker, Doo-Na’yla Koreeda’nın ikinci filmi olacak. Aktris daha önce Koreeda’nın Air Doll adlı filminde rol almıştı.