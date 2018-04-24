Starz’ın, Ash vs. Evil Dead’i yayından kaldırmasının ardından, karakterin fanatikleri bir kampanya başlatmış ve Netflix’e diziyi devralma baskısı yapıyordu. Bu çabalar Bruce Campbell’ın üzücü tweet’iyle son buldu. “Ash olarak emekli oldum” açıklamasını yapan Campbell sinemanın en ilgi çekici karakterlerinden birine de veda etmiş oldu.

Campbell’ın filmler, oyunlar ve dizilerde hayat verdiği ve Evil Dead evreninin etrafına kurulduğu Ash Williams karakteri, Hollywood’un gereksiz yeniden çevrim denemeleri de yaşanmazsa resmi olarak ölmüş oldu.