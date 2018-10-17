Çin’in en çok kazanan aktrisi Fan Bingbing sonunda bu ay ortaya çıkmıştı. Olayları bilmeyenler için özetlersek… Aktris en son temmuzda sosyal medya hesaplarını kullanmış, daha sonra kayıplara karışmıştı. Bu olay Amerika’da da konuşulmasına rağmen hükümet bir açıklama yapmamıştı. Bu ay öğrendik ki aktris kazancını az gösterdiği ve vergide usulsüzlük yaptığı için üç ay boyunca hapsedilmiş. Aktris bu ay özgürlüğüne kavuştu. Ama yaklaşık 120 milyon dolar para cezasını ödeyecek. Bingbing özgürlüğüne kavuşunca toplumdan özür dilemişti. Aktrisin tek sorunu yüklü para cezası olmayacak ne yazık ki. Bingbing’in başrolünü üstlendiği Unbreakable Spirit (diğer adları The Bombing ve Air Strike) filmi Çin’de vizyona giremeyecek.

Yönetmen Xiao Feng büyük bütçeli savaş filminin üzerinde 8 yıl boyunca çalışmış, filmi Çin’de ağustosta vizyona çıkarmayı planlamıştı. Bruce Willis ve Adrien Brody‘nin de rol aldığı film, Bingbing’in çifte kontrat suçu (gerçek kontratı hükümetten saklayıp daha az vergi vermek için başka bir kontrat göstermek) nedeniyle 26 ekime ertelenmişti. Ama bugünkü haberlere göre film hem Bingbing’in suçu, hem de çekimler sırasında kara paranın aklanması nedeniyle vizyona çıkarılmayacak. Çekimler sırasında ne kadarlık bir paranın aklandığını kimse bilmediği için filmin bütçesi de belli değil. Yapımcı bütçenin yükselmediğini, planlandığı gibi filme 150M$ harcandığını belirtirken başka kişiler bütçenin 90M$ arttığını söylemişler. Bir başka kişiyse kaynağı belirsiz 432M$’dan fazla bir paranın geldiğini belirtmiş.

Bingbing’e dönersek… Aktrisin adı kontratı kanunu ihlal etmekle anılınca pek çok marka aktrisle çalışmaktan vazgeçti. Aktrisin çekimleri tamamlanmış diğer iki filmi The King’s Daughter (Sean McNamara’nın Pierce Brosnan, William Hurt, Kaya Scodelario ve Benjamin Walker’lı filmi) ve Perfect Blue‘nun vizyona girip girmeyeceği bilinmiyor. Aktris 2019 yazında çekilecek Hollywood filmi 355‘te yer almayabilir.