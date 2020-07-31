Bryan Cranston, pandemide coronavirus’e yakalanan isimler arasında yer aldı ve hastalığı atlattığı haberini vererek sinemaseverleri rahatlattı. Cranston, instagram’dan yaptığı açıklamada deneyimlerini paylaştı:

“Çok şanslıydım. Çok hafifi semptomlarla atlattım. Başım ağrıdı, göğsüm biraz sıkıştı. Koku ve tat duyumu kaybettim”

“Hastalığı geçirip atlatmış biri olarak yeni yakalananlara destek olmak amacıyla plazma bağışında bulundum. Benim gibi sorunsuz atlatan herkesin bu zorunluluğunu olduğunu düşünüyorum”

“Yakalanmamak için tüm protokollere uydum, tüm kuralları aynen uyguladım ama yine de yakalandım. Sadece benim ülkemde 150 bin kişi hayatını kaybetti. Durum çok korkutucu. Asla hafife almamalıyız. Kuralları hep beraber uygularsak, atlatabiliriz. İyi olun, iyi kalın”