Bryan Cranston, kült karakteri Walter White için hala heyecanlı olduğunu ve yeniden canlandırmak için yeşil ışık beklediğini açıkladı.

Better Call Saul’da, senaryo henüz White’ın suç dolu yaşama adım attığı zaman dilimine denk gelmese de, her gün telefon beklediğini söyleyen Cranston, umutlu konuştu:

“Küçük bir cameo olsa bile hemen kabul ederim. Vince Gilligan ve Peter Gould aradığı anda hiç düşünmeden evet diyeceğimi biliyorum. Henüz bir telefon gelmedi ama Better Call Saul ilerliyor, bakalım neler olacak.”

“Diziden her sezon en azından bir bölümü yönetmek için teklif de aldım ama her seferinde bir şey çıktı. Gelecekte en azından yönetmenliği değerlendireceğim.”