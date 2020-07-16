CBS, Silence of the Lambs devam dizisi Clarice için hazırlıklarını sürdürürken, Bryan Fuller Hannibal için umutlu konuştu. 2015’te 3 sezonun ardından yayın hayatına son veren dizi için, özellikle platformlar içeriğe bu kadar muhtaçken, geri dönüş sinyalleri güçleniyor.

Dizinin ekibi, bir yardım çalışması için Zoom’da bir araya gelirken, özellikle Fuller’ın söyledikleri ilgi çekiciydi:

“Çok umutluyum. Dizinin oyuncularıyla paylaştığım fikirlerde, 5 yıl sonunda bir yerlere geldik. Kimse kafa olarak diziden ayrılmadı zaten. Dizi istediğimiz yerden yeniden başlayabilir. Yayınlanacak yer konusunda sorun çıkacağını düşünmüyorum”

“Dizinin hayranlarının Will ve Hannibal arasındaki cinsel tansiyondan bir şeyler beklediklerini biliyorum. Bununla da eğlendiğimi söyleyebilirim. Ama Thomas Harris’in yarattığı karakterlere sadık kalmamız lazım. Dördüncü sezona devam etseydik Hannibal’ın manipülatif yönlerini daha çok izleyecektik.”

“Eğer dördüncü sezonu çekecek olsaydık, güneşli ve sıcak bir iklimde devam edecektik.”