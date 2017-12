Hollywood setlerinde sorunlar devam ediyor. Solo: A Star Wars Story‘nin yönetmenlerinin kovulmasından, Zack Snyder’ın Justice League‘i Joss Whedon’a devretmesinden ve All the Money in the World‘ten Kevin Spacey’nin sahnelerinin çıkarılmasından sonra bu kez de Bryan Singer kovuldu, Fox’taki ofisi kapatıldı. Singer uzunca bir süredir Queen biofilmi Bohemian Rhapsody‘nin çekimleriyle meşguldü. Haberlere göre Singer bazı zamanlarda sete hiç gelmiyor, profesyonelliğe yakışmayacak şekilde davranıyordu. Singer’ın sete gelmediği günlerde bazı sahneleri görüntü yönetmeni Thomas Sigel çekiyordu. Singer’ın sete gelmemesi, Rami Malek’le tartışması ve dayanamayıp aktöre obje fırlatması üzerine yönetmen bu filmden kovuldu. Çekimlerin tamamlanmasına sadece iki hafta kalmıştı. Ofisinin kapatılmasıysa Fox’ın bir daha yönetmenle çalışmayacağı anlamına geliyor.

Fox yeni yönetmeni birkaç gün içinde açıklayacak. Yeni yönetmen çekimleri tamamlayıp post prodüksiyondan sorumlu olacak. Bu arada filmde Queen’in menajerini oynayan Tom Hollander’ın Singer’ın davranışlarına katlanamayıp filmde oynamaktan vazgeçtiği ama Fox’ın aktörü dönmeye ikna ettiğini belirteyim. Çekimler birkaç gün önce Singer’ın sete dönmemesi nedeniyle durdurulmuştu. Çekimlere yakında yeni yönetmenle dönülecek. Bohemian Rhapsody Aralık 2018’de vizyona girecek.